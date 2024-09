Quella censura su Pasolini Da Scarface a Totò | ecco i film banditi

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) Firenze, 13 settembre 2024 – Era il 13 settembre del 1968 quando venne sequestrato “per oscenità” ildi Pier PaoloTeorema. Tuttavia l’opera venne ben accolta dall’ala più progressista, infatti venne premiato dall'OCIC (Office catholique international cinématographique). Questa vicenda si concluse a novembre di quell’anno, con l’assoluzione di. Stessa sorte tuttavia toccò anni dopo sempre a lui per un altro suo, il controverso ‘Salò o le 120 giornate di Sodoma’. Tuttavia, nella storia del cinema, sono stati messe al bando anche pellicole che non ci aspetterebbe, poi diventati cult. Uno tra i casi più eclatanti è, non quello del 1983 di Brian De Palma con Al Pacino, ma quello precedente diretto da Howard Hawks datato 1932. Gli Stati Uniti bandirono ilper le troppe scene violente.