Qualiano via Palumbo | ancora rifiuti abbandonati in strada

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nuova segnalazione di abbandono diin viauna volta i cittadini mostrano il degrado che non riesce ad essere arginato Una nuova segnalazione di abbandono die di degrado a, presa di nuovo di mira via. Nelle foto giunte in redazione si notanourbani e profilati da tettoia in bella vista lungo il marciapiede che non ha più la sua vera funzione, bensì quella di ricettacolo di. A questo si aggiunge il mancato diserbo ed ecco che i cittadini sono costretti a camminare sulla sedele, anziché sull’essiguo marciapiede. Un nuovo sfregio alla città da parte di persone evindentemente incivili. I cittadini si rivolgono all’Assessore Rinaldi ed auspicano rapidi interventi di pulizia da un lato e di repressione dall’altro.