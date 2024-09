Paul and Paulette Take A Bath | quando i traumi si travestono da commedia

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sebbene sia una sezione generalmente poco frequentata dal grande pubblico della Mostra di Venezia, la Settimana Internazionale della Critica non presenta soltanto opere ermetiche e di difficile interpretazione. Anzi, nell’edizione 2024 quasi tutti i titoli sono stati in grado di articolare narrazioni stratificate a tal punto da suscitare reazioni positive – se non proprio entusiaste – in un pubblico decisamente eterogeneo. Tra tutte, la pellicola che forse vi è riuscita meglio è proprio quella che ha conquistato il Premio del Pubblico offerto da The Film Club:andette, diretto e sceneggiato da Jethro Massey. D’altronde, esattamente come i due protagonisti, Massey ingaggia con lo spettatore un gioco di ruoli, vestendo il suo film con gli abiti della rom com e del road movie per celarne un’essenza più riflessiva e problematica.