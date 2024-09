Oroscopo Paolo Fox weekend 14-15 settembre 2024 | Pesci ambizioso Toro ama

Leggi tutta la notizia su ultimora.news

(Di venerdì 13 settembre 2024)Fox rivela l'del fine settimana sabato 14 e domenica 15, concentrandosi su amore e salute. In queste 48 ore sarà la Luna in Acquario a influenzare la vita di ciascun segno dello zodiaco. C'è chi sarà piùdel solito, chi sarà stanco e chi ritroverà la passione in amore. Passiamo in rassegna le previsioni astrologiche del14-15/9 diFox.Fox 14-15: Ariete,, Gemelli Ariete - Amore: sfrutta ilper riprendere un discorso che è stato messo da parte. Problemi economici affliggono le coppie. C'è voglia di aprirsi a confidenze. I single possono farsi avanti, anzi devono! Lavoro: periodo promettente per questo settore, nonostante dei contrasti in corso con certi colleghi.- Amore: giornate utili per amare, anche se un po' di noia non manca.