Nino Simeone | Dobbiamo arrivare al 2032 con un impianto a norma che sia di livello internazionale

(Di venerdì 13 settembre 2024), Consigliere Comunale presso il comune di Napoli, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC durante la trasmissione “A Pranzo con Umberto Chiariello”. Il consigliere ha voluto dare una risposta alle parole del presidente De Laurentiis sullo Stadio Diego Armando Maradona. Di seguito le sue parole.risponde a De Laurentiis Così il Consigliere: “Non abbiamo mai avuto un atto formale. Chiarisco: non ho assolutamente nulla contro la società sportiva del Napoli né contro il Presidente De Laurentiis, poiché sono pure malato del Napoli. I giocatori li ha comprati alla società, non a me e sono orgoglioso di avere un presidente di queste misure.