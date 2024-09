Milan il comunicato ufficiale è clamoroso | che attacco della Curva

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ultimo aggiornamento 13 Settembre 2024 18:19 di redazione L’inizio di stagione disastroso delha preoccupato molti tifosi rossoneri: arriva ilcontro la squadra rossonera. Dopo un avvio di stagione terribile, ilvuole subito rialzarsi. L’ottimo precampionato non aveva neanche lontanamente fatto presagire ad un inizio di campionato così, con i due punti guadagnati nelle prime tre giornate che hanno fatto preoccupare e infuriare i tifosi rossoneri. Già a partire da domani contro il Venezia, la squadra di Paulo Fonseca dovrà dare segnali importanti, soprattutto in vista delle gare contro Liverpool ed Inter che potrebbero essere uno spartiacque importante per la stagione del. Un banco di prova che potrebbe essere già decisivo per Fonseca, con una serie di risultati deludenti che potrebbe costare cara al tecnico portoghese.