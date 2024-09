Male il turismo negli ultimi mesi Diecimila arrivi in meno del 2019

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di venerdì 13 settembre 2024) "Non è affatto vero che ilad Orvieto vada bene come vuol far credere il sindaco Roberta Tardani. In realtà siamo sotto la media regionale e stiamo rimanendo indietro". Lo sostiene la consigliera comunale di minoranza Roberta Palazzetti. "Purtroppo i dati delnell’orvietano non sono buoni: crescita modesta e ben al di sotto dell’Umbria, mancanza di ripresa piena dopo la pandemia, trend decisamente negativoe una forte riduzione di attrattività per turisti stranieri. Non lo dico io ma le statistiche ufficiali regionali che coprono i primi settedel 2024, cioè fino a luglio" continua la consigliera. Palazzetti spiega, dati alla mano, che il comprensorio dell’orvietano continua a crescere poco, moltodell’Umbria.