L’offerta di cinema teatro e musei | Non perdiamo di vista la cultura

(Di venerdì 13 settembre 2024) Bene l’intelligenza artificiale, ma senza perder dila realtà. È l’auspicio dell’assessore alladella Regione, Francesca Caruso (nella foto), dopo l’annuncio del ministero in merito alla sperimentazione dell’AI nelle scuole lombarde. "È fondamentale non perdere dila. Regione Lombardia, in tal senso, è fortemente impegnata per favorire iniziative dedicate ai giovani", ha spiegato l’assessore nel primo giorno di scuola, evidenziando come "certamente sia importante un corretto approccio all’intelligenza artificiale anche a scuola, ma senza mai perdere dila realtà, quella vera".