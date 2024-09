Le notti di Salem | vampiri sangue e terrore nel primo trailer del film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 13 settembre 2024) Annunciato nel lontano 2019 e pronto dal 2022, l’attesissimo e a lungo rimandato adattamento cinematografico de Ledista finalmente arrivando. È stato, infatti, appena rilasciato ilinquietantedel, diretto da Gary Dauberman (Annabelle), che sarà disponibile su Max a partire dal 3 ottobre.adattamento cinematografico del noto romanzo di Stephen King (nel 1979 venne adattato come miniserie televisiva), Ledisegue le vicende dello scrittore Ben Mears (Lewis Pullman), che decide di ritornare nella sua città natale, Jeru’s Lot, in cerca di stimoli per il suo prossimo romanzo. Una volta arrivato in città, però, l’uomo scoprirà che gli abitanti sono stati presi di mira da un vampiro e che si stanno trasformando uno ad uno.