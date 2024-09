Lavoro premio buone pratiche | domande entro il 30 settembre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di venerdì 13 settembre 2024) C’è tempo fino a lunedì 30per prendere parte in Italia al, il concorso che accompagna la campagna europea per ambienti lavorativi più sani e sicuri, promossa dall’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul(Eu-Osha), di cui l’Inail è focal point nazionale. Lanciata con lo slogan ‘Salute e sicurezza sulnell’era digitale’, l’iniziativa comunitaria triennale vuole sensibilizzare su opportunità e rischi della trasformazione digitale. Con un approccio antropocentrico, la campagna sollecita la collaborazione collettiva per la prevenzione di questi nuovi rischi emergenti. Mira, inoltre, a promuovere la sicurezza dei lavoratori e la produttività delle imprese attraverso suggerimenti pratici e la diffusione di casi di studio relativi a esperienze diaziendali.