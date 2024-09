Judo Grand Prix Zagabria 2024 | doppiette di Giappone e Kazakistan nella prima giornata

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il Grandidisi apre nel segno di, che si impongono entrambe in due delle cinque categorie di peso in programma. Lase Wakana Koga ha battuto la kazaka Galiya Tynbayeva nei 48kg, mentre l’altra vittoria nipponica è arrivata con Kisumi Omori, che nei 52 kg ha vinto in finale contro la spagnola Ayumi Leiva Sanchez. A completare il quadro delle gare femminili è la vittoria della francese Faiza Mokdar sulla padrona di casa Ana Viktorija Puljiz nei 57 kg. Al maschile, invece, sono arrivati due successi kazaki: kazako Sherzod Davlatov ha battuto l’azero Ahmad Yusifov nei 60 kg, mentre tra i 66 kg Zhanarys Rakhmetkali ha avuto la meglio sul britannico Michael Fryer.: “” diSportFace.