Il Napoli di De Laurentiis e Conte

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il presidente del: dopo l’ “intensa” giornata di ieri, Aurelio Deè pronto a volare negli Stati Uniti. Di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Repubblica. “Aurelio Desi era tenuto finora in disparte e non aveva ancora mai fatto sentire la sua voce per due motivi. Ovvero prendersi una pausa di riflessione dopo il disastro della scorsa stagione e lasciare la ribalta al tecnico pugliese.oltre a pilotare la squadra dalla panchina ha anche l’abitudine (da leader a 360 gradi) di avere voce in capito nelle strategie societarie”. Il Presidente delPrima di partite per Los Angeles, però, il presidente ha fatto uno strappo alla regola e si è ripreso per un giorno la ribalta, rilanciando il suo progetto per acquistare lo stadio Maradona e realizzare il centro sportivo azzurro”.