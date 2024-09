Il divieto di avvicimanento non basta | arrestato a Roma

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di venerdì 13 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Gli agenti della Polizia di Stato del I Distretto Trevi Campo-Marzio hanno tratto in arresto un 38enne per aver violato la misura cautelare deldi avvicinamento nei confronti della ex fidanzata. Nello specifico, i poliziotti, a seguito di accertamenti in merito ai dati relativi al braccialetto elettronico che aveva il 38enne, hanno constatato, mediante apposito portale, che lo stesso aveva violato la prescrizione in merito aldi avvicinarsi alla sua ex e alla sua abitazione a meno di 500 metri. La dinamica In particolare, la donna, a giugno scorso, ha troncato una breve relazione avuta con l’uomo poiché lo stesso la infastidiva continuamente con messaggi e telefonate sostenendo che la stessa intrattenesse relazioni parallele con altri uomini.