Germania da locomotiva d’Europa a epicentro della crisi | il modello tedesco non funziona più

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) di Roberto Iannuzzi * Ilnonpiù. La maggiore economia(circa il 24% del Pil dell’Ue) è in recessione, e non è un fenomeno temporaneo: il Pilnon cresce da circa sette anni a questa parte. Non è però solo l’economia che non. Il cancelliere Olaf Scholz guida il governo più impopolarestoria moderna del paese: più di tre quarti dei tedeschi sono insoddisfatti del suo operato. Alle recenti elezioni regionali in Turingia, la formazione di estrema destra Alternative für Deutschland (AfD) ha raggiunto il 32,8%, diventando il primo partito. Un risultato di poco inferiore (30,6%) lo ha ottenuto nella vicina Sassonia, altro stato dell’exEst.