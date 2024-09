Flappy Bird tornerà nel 2025 con tante novità

Leggi tutta la notizia su gamerbrain

(Di venerdì 13 settembre 2024) Dite la verità, quanti di voi hanno trascorso diversi anni fa delle ore su? Un gioco apparentemente semplice ma piuttosto ostico, per chi naturalmente aveva intenzione di registrare il miglior punteggio possibile. Lo scopo era quello di far volare un uccello tra i tubi, toccando il display dello smartphone o tablet con il giusto tempismo, evitando di urtare un qualsiasi ostacolo, una meccanica banale quanto semplice, ma che in realtà celava una vera e propria sfida.sta tornando con delleIl gioco scomparve dagli store a causa di alcuni problemi, che non staremo qui oggi a trattare, almeno fino ad oggi. Il team di sviluppo ha annunciato chenelcon delle, naturalmente su Android e iOS.