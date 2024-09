Ermanno Scervino sbarca a Neom Il futuro è adesso

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) In atelier si tagliano abiti da sera sinuosi, si cuciono tailleur impeccabili, si intagliano pizzi e ricami. Nella campagna di Bagno a Ripoli, alle porte di Firenze, headquarter di, in questi giorni il tempo vola e tutti lavorano a capo fitto. La sfilata per la moda donna dell’estate 2025 alla Milano Fashion Week si avvicina e non c’è tempo da perdere.prova gli abiti sulle modelle e sogna come sarà la passerella nel suo grande studio invaso dal sole dove abbondano disegni, schizzi di tessuto, mazzette di pizzo e di seta color jeans delavè, prove di ricami che innovano la tradizione fiorentina. Poco più in là c’è lo studio di Toni, la mente finanziaria ed economica, ad dell’azienda fondata poco più di venti anni fa insieme adche ha conquistato velocemente il firmamento globale del fashion. Tutto sarà svelato sabato 21 settembre.