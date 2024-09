Elisabetta Franchi la blefaroplastica maschile e la crisi dell’uomo contemporaneo

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di venerdì 13 settembre 2024) È un pomeriggio di primavera, la prima volta in cui scrivo alle amiche «Secondo me lasi è separata». Segue elenco di indizi tratti dall’Instagram che tutte amiamo guardare, quello della stilista bolognese che nelle sue storie ha sempre dato assai più soddisfazione della Ferragni: lei è andata a vedere la Formula 1 senza di lui, figurati se lui non sarebbe andato patito di motori e di filmarsi in Lamborghini com’è; lui è andato a vedere il basket da solo, quando mai postava cose da solo, lui che posta pochissimo. È sempre un pomeriggio di primavera quando, dentro al Sephora di piazza Gae Aulenti a Milano, vedo la coppia più rappresentativa dello spirito del tempo che mi sia capitata di recente. Lei è una napoletana dall’accento ripulito ma non abbastanza, con al polso una borsa da seimila euro e molte opinioni su Dubai da articolare alla lavoratrice che l’accoglie.