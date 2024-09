Due navi militari tedesche transitano nello Stretto di Taiwan Cosa significa

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ufficialmente quella per lodiera la rotta più agevole e sicura viste le condizioni meteo di questi giorni, e poi — come dice il ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius — “le acque internazionali sono acque internazionali”. E però, Pechino non sembra essere d’accordo, visto che che ha già bollato come provocazione (che “mina la sovranità” cinese) il passaggio di due assettidella Deutsche Marine lungo le acque contese che separano la Repubblica di Cina dalla Repubblica popolare. Il transito è tutt’altro che banale, tutt’altro che una mera questione di rotta. Da settimane, in Germania si discuteva se fosse o meno il caso di autorizzare un eventuale passaggio del genere. Alla fine, le condizioni meteo sono state utili per annebbiare la scelta politica, ma la foschia è stata subito diradata da Pechino.