Donna schiacciata da un cancello a Castenedolo | è gravissima Secondo incidente sul lavoro nel Bresciano in poche ore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Unadi 61 anni è rimasta gravemente ferita dopo essere rimastada unnella ditta in cui lavorava come custode, in via Pasubio Monte a, in provincia di Brescia. L’è avvenuto intorno alle 4 di venerdì mattina e la sessantunenne è stata portata in codice rosso agli Spedali Civili di Brescia: è in prognosi riservata.le prime ricostruzioni, laera vicina al pesantedella ditta quando questo è uscito dai binari e l’ha investita, schiacciandola. Sul posto sono arrivate un’ambulanza e un’automedica dell’Agenzia regionale di emergenza urgenza, nonché i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale dell’Agenzia per al tutela della salute. Si dovrà ricostruire la dinamica e chiarire se sono state rispettate le norme di sicurezza. Si tratta dell’ennesimosulnel