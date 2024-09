Di notte vicino casa della ex | arrestato 53enne

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 13 settembre 2024) Ha violato il divieto di avvicinamento alla sua ex: un uomo di 53 anni, residente in un comune del comprensorio ceramico, è statodai carabinieri. Non aveva accettato la finerelazione e aveva perseguitato la ex compagna. Ilera stato denunciato per il reato di atti persecutori. La Procura di Reggio aveva richiesto e ottenuto dal gip del tribunale l’applicazione, nei confronti dell’uomo,misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, prescrivendogli di non avvicinarsi all’abitazionedonna e ai luoghi da lei frequentati mantenendo una distanza di 2.000 metri dalla ex. Non poteva comunicare con lei con qualsiasi mezzo e modo ed era stata disposta l’applicazione del braccialetto elettronico.