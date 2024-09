Cosa ci hanno fatto mangiare Le nozze vip d’Italia | tanti famosi invitati poi lo choc a tavola

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di venerdì 13 settembre 2024) Giovedì 12 settembre, l’influencer Veronica Ferraro e il produttore musicale Davide Simonetta, conosciuto anche come d.whale,celebrato il loro matrimonio in grande stile, con una parata di vip tra gli. Tra i presenti, non poteva mancare Annalisa, ex fidanzata di Simonetta fino al 2017, che ha non solo partecipato alle, ma ha anche cantato, accompagnata al pianoforte dal marito, in un momento che haricordare le scene più romantiche di Beautiful. La sposa, affiancata dalla sua migliore amica Chiara Ferragni come testimone, ha vissuto una giornata indimenticabile. La Ferragni, insieme alle sorelle Francesca e Valentina, ha sostenuto l’amica in questo giorno speciale.