Cosa c' era dentro il mio naso Starnutisce e rimane pietrificato | era lì da 26 anni | Video

(Di venerdì 13 settembre 2024) Una vita di sofferenze legate a dei continui problemi respiratori. Un'esistenza passata a interrogarsi sulle proprie allergie, vere o false che siano. Poi la scoperta clamorosa: aveva un pezzo di Lego conficcato nelda 26. L'epifania - per Andi Norton, 32enne dell'Arizona - è arrivata nel bel mezzo di una doccia. Quando il ragazzo ha starnutito ha finalmente trovato una spiegazione a tutti i suoi problemi di salute. Lo aveva incastrato quando era solo un bambino di 6. "Per tutta la vita ho sofferto di sensibilità ai seni nasali, allergie e problemi di congestione - ha spiegato Andi -. Avendo allergie a gatti, cani, erba, molti alberi e polvere, ho vissuto la mia vita dando per scontato che qualsiasi problema di congestione fosse semplicemente causato dalle allergie".