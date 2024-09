Corsi | Esposito? Non guardiamo l’età ma altro! Vi spiego

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sebastianosi è trasferito dall’Inter all’Empoli in prestito con diritto di riscatto. Di lui ha parlato Rebecca, dirigente del club toscano e figlia del presidente, in un’intervista realizzata da Tuttosport. IL TALENTO – Rebeccaparla delle linee guida del mercato dell’Empoli, facendo riferimento a Sebastiano, giovane attaccante cresciuto nel settore giovanile dell’Inter: «Nono alla carta d’identità, ma di pensare se un calciatore lo reputiamo forte o meno forte, utile o meno al nostro progetto e lo stesso è stato fatto su Colombo, per esempio.tutti in questa direzione, consapevoli dei pro e contro di lavorare con i giovani».