Coppa Davis 2024 Italia-Belgio 1-0 | Berrettini supera in rimonta Blockx

(Di venerdì 13 settembre 2024) È dell’il primo punto del confronto con il, valevole per la fase a gironi dellasul cemento indoor dell’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (Bologna). Matteoha infatti sconfitto in tre set Alexander, regalando il vantaggio alla squadra capitanata da Filippo Volandri. 3-6 6-2 7-5 il punteggio del match, che il romano ha portato a casa dopo due ore di gioco e faticando più del previsto. Sicuramente non ha espresso il suo tennis migliore, ma tanti meriti vanno dati al classe 2005 belga, che ha disputato una prestazione sensazionale, ripagando assolutamente la scelta di coach Darcis di schierarlo al posto di Collignon. Nel finale, però, la fretta ha giocato un brutto scherzo aha potuto esultare davanti ai tifosini.