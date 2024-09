Coppa Davis 2024 | Bolelli e Vavassori si riscattano 2-1 Italia sul Belgio grazie al doppio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 13 settembre 2024) Arriva il pronto riscatto per Simonee Andreae l’batte per 2-1 ilal successo decisivo nelcontro la coppia formata da Gille e Vliegen, nella sfida che ha chiuso lo scontro del Gruppo A della. Dopo aver perso all’esordio contro Matos e Melo, quando però si erano vinti i primi due singolari e dunque c’era meno patema d’animo, stasera a Casalecchio di Reno c’era ben di più in palio: il punto delvaleva anche la vittoria dello scontro e dunque il primo posto nel girone, perdere avrebbe messo a repentaglio il passaggio del turno alle Finals di Malaga, adesso invece è tutto più facile ma bisognerà vincere comunque contro l’Olanda.