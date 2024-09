Come finisce il film La maledizione della prima luna | Avete quasi catturato Capitan Jack Sparrow!

Leggi tutta la notizia su cinemaserietv

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il primosaga Pirati dei Caraibi, La, si conclude con ilche riesce a sfuggire all’impiccagione grazie all’intervento di Will Turner. I due, insieme a Elizabeth Swann, hanno ormai spezzato lache gravava su Barbossa e i suoi uomini, restituendo loro la mortalità. Nel duello finale,uccide Barbossa proprio nel momento in cui l’ultimo pezzo d’oro maledetto viene restituito al suo posto. Alla fine,recupera la sua amata nave, la Perla Nera, e si lancia in nuove avventure, mentre Will ed Elizabeth si dichiarano il loro amore. Nel corso del, scopriamo cheè in realtà un pirata atipico, mosso più dall’astuzia che dalla violenza.