Ceppaloni pronto un concorso pubblico | nuova assunzione in arrivo

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiÈ stato recentemente reso noto, sia sul sito del Dipartimento per le Politiche di Coesione sia su quello del Programma Nazionale Capacità per la Coesione, il decreto che definisce i criteri per la distribuzione delle risorse finanziarie e delle unità di personale destinate alle amministrazioni pubbliche. Questo decreto costituisce un elemento fondamentale per garantire una pianificazione efficiente e una corretta assegnazione delle risorse economiche, così come dei nuovi profili professionali, necessari per rafforzare e migliorare le strutture amministrative coinvolte. Il processo di selezione del personale avverrà tramite, assicurando trasparenza e imparzialità nella valutazione dei candidati. La gestione delsarà affidata al portale nazionale di reclutamento inPA.