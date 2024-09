Binaghi | Il Coni di Malagò è antidemocratico è un morto che cammina

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di venerdì 13 settembre 2024) Angeloè stato rieletto presidente della Federtennis (e padel) fino al 2028, con il 96,23% dei consensi. “Una percentuale da Kim Jong-un”, scrive Ivan Zazzaroni che l’ha intervistato per il Corriere dello Sport.prende il plebiscito alla, ovviamente: “Se fosse andata diversamente credo che ci sarebbe stato da farsi delle domande sulla correttezza del sistema. Noi dobbiamo essere giudicati per i risultati e il valore che riusciamo a generare, non per il fatto di essere antipatici o simpatici, belli o brutti. E comunque non è stato premiato il presidente, ma l’intera classe dirigente, coloro che hanno fatto crescere il movimento in questi anni”. L’intervista regala anche qualche frase da appuntarsi per il futuro. Tipo: “Risultare simpatico è proprio l’ultimo dei miei obiettivi L’antipatia offre ottime tutele. Crea selezione”.