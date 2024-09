Bellinazzo | Inter e Milan chiari con Sala Ora tocca alla politica dare risposte

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) Marcoha commentato la decisione, comunicata dal sindaco dio Beppe, didi non ristrutturare lo stadio San Siro. Il giornalista ha poi invitato laad agire concretamente sul tema. LA DECISIONE –non hanno accettato la proposta del sindaco dio Beppedi ristrutturare lo stadio San Siro. Come comunicato dal primo cittadino meneghino, le due società lombarde hanno deciso di virare verso altre opzioni. Ora vi è l’esse di scoprire quale scelta verrà ad essere intrapresa dalle due compaginiesi, con la prospettiva di investire per un nuovo stadio comune che diventa sempre più concreta. Le prossime settimane potranno dirci qualcosa di importante sull’evoluzione di tale situazione.