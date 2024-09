Beach soccer l’Italia liquida la Cechia agli Europei e va in semifinale | tripletta di Giordani

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha sconfitto laper 5-2 e si è qualificata alle semifinali deglidi, in corso di svolgimento davanti al caloroso pubblico di Alghero. I detentori del titolo continentale hanno avuto la meglio nel primo turno a eliminazione diretta, rispettando i favori del pronostico e meritandosi il diritto di proseguire la propria avventura in questa rassegna sulla sabbia di casa. Gli azzurri torneranno in scena domani (sabato 14 settembre, ore 18.00) per incrociare la Spagna, che oggi ha regolato la Polonia per 3-2. Nell’altrasi incroceranno la Bielorussia (3-0 all’Estonia) e il Portogallo (11-4 alla Svizzera). A decidere l’incontro sono state ladie le reti di Alla e Sciacca.