Ascolti TV | Giovedì 12 Settembre 2024 Kostas sfiora i 33 milioni 21 1% Endless Love al 14 5%

(Di venerdì 13 settembre 2024) Nella serata di ieri,12, su Rai1 la prima puntata diha interessato 3.268.000 spettatori pari al 21.1% di share (primo episodio a 3.807.000 e il 21.6%, secondo episodio a 2.780.000 e il 20.5%). Su Canale5ha conquistato 2.265.000 spettatori con uno share del 14.5%. Su Rai2 Creed III intrattiene 326.000 spettatori pari al 2%. Su Italia1 The Batman incolla davanti al video 662.000 spettatori (5%). Su Rai3 la nuova edizione di Donne sull’orlo di una crisi di nervi debutta a 629.000 spettatori e il 4.1%. Su Rete4 Dritto e Rovescio riparte da 935.000 spettatori (7.4%). Su La7 il ritorno di Piazzapulita raggiunge 848.000 spettatori e il 6.8%. Su Tv8 The Wedding Planner – Prima o poi mi sposo ottiene 358.000 spettatori con il 2.2%. Sul Nove Only Fun – Comico Show raduna 538.000 spettatori (3.3%).