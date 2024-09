Arresto cardiaco dopo intervento estetico al seno morta una 50enne | indagati medico e anestesista

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Helen Comin, una donna di 50 anni, vicentina, è stata stroncata da unessere stata sottoposta a undi chirurgia plastica al. Era stata operata in una clinica privata di Castelfranco Veneto, in provincia di Treviso. Sul caso, è stata aperta un’inchiesta che vedeil chirurgo e l’. L’in clinica – Helen viveva con la famiglia a Cittadella, in provincia di Padova ed era arrivata in clinica per sottoporsi all’allo scorso 5 settembre. Comin – che non soffriva di malattie croniche e non aveva avuto, in passato, patologie significative – aveva da tempo deciso di sottoporsi all’e, uscita dalla sala operatoria, le cose sembravano essere andate per il meglio.