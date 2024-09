Xbox Microsoft licenzia altri 650 dipendenti rivela una comunicazione di Phil Spencer

Leggi tutta la notizia su game-experience

(Di giovedì 12 settembre 2024)è in procinto dire650da, effettuando di conseguenza un nuovo e consistente taglio della forza lavoro legata alla ristrutturazione interna, necessaria in seguito alle acquisizioni degli ultimi anni dove tra queste non possiamo che citare quella di Activision Blizzard. Come leggiamo su Eurogamer, questa nuova ondata dimenti non prevede la chiusura di team oppure la cancellazione di giochi, rassicurando di conseguenza gli utenti che temevano nuove chiusure dopo quelle recenti di Tango Gameworks, Arkane Austin eddue team. Questa informazione è trapelata in rete grazie ad unainterna inviata dae ricevuta da alcune testate statunitensi che l’hanno prontamente condivisa in rete.