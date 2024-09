Wta Guadalajara 2024 | Trevisan batte Zarazua ai quarti Gadecki

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 12 settembre 2024) Martincontinua il suo ottimo cammino nel Wta 125 di, in Messico. La numero 99 delin due combattuti set la tennista di casa. 6-4 6-3, in due ore e due minuti di gioco, a favore dell’azzurra, che si guadagna con merito un posto neidi finale.avrà anche un’avversaria abbordabile dato che la numero 152 del mondoha approfittato di una scarica Danielle Collins, ormai prossima al ritiro, per guadagnarsi idi finale in un’ora e 25 minuti di tennis (6-3 6-3). Altre sorprese sempre dalla stessa parte di tabellone con Osorio che passa su Kudermetova e Rakhimova che approfitta del ritiro di Azarenka dopo un set. Nessuna testa di serie rimasta nella sezione inferiore di tabellone. Nella parte alta ci sono ancora Ostapenko (1), Garcia (4), Frech (5) e Bouzkova (6).