Torna l’Esselunga dopo l’alluvione Rinnovati i locali

(Di giovedì 12 settembre 2024) L’assedio dei clienti sin dal primo mattino, numeri da record per la giornata "del ritorno" deldi Gessate, chiusa per allagamento daldel 15 maggio scorso. Nessuna "inaugurazione" ma un gran clima di festa. E all’ingresso, il bento alla clientela di tanti addetti e dello staff della direzione, capitanato da Riccardo Mazzarone: "Tanta gente, davvero. Vuol dire che hanno sentito la nostra mancanza". Alle operazioni di bonifica dall’acqua si è accompagnato un sostanziale rinnovo dei: in questi mesi sono stati sostituiti banchi, attrezzature, casse ed è stata sostituita parte degli impianti elettrici e di sicurezza. Piena ripresa anche del cantiere per l’ampliamento. Nel giro di un anno la superficie del grande magazzino passerà da 2600 a 4500 metri quadrati. M.A.