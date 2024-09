Persino Dave Bautista ora indossa le perle

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 12 settembre 2024), ex campione della WWE, non si sarebbe mai immaginato nei panni di attore professionista. Oggi, però, grazie a titoli di richiamo del calibro di Guardiani della Galassia e Dune, oltre a progetti più ambiziosi come l'imminente film di Gia Coppola The Last Showgirl, il wrestler diventato attore ha iniziato are i panni di un pezzo grosso di Hollywood. Questa settimanaha partecipato alla prima del Toronto International Film Festival (TIFF) del film della Coppola insieme alle sue co-protagoniste Pamela Anderson, Jamie Lee Curtis e Kiernan Shipka. Per l'occasione, hato un abito Gucci dalla linea asciutta e logata, con stivali Chelsea neri lucidi e una canottiera nera, la cui scollatura ha messo in evidenza i fili di diamanti eche portava al collo.