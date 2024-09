Nuovo direttore Caritas Congratulazioni a Mori l’obiettivo è dare attenzione ai fragili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Firenze, 12 settembre 2024 – Marziodelladiocesana di Firenze. “e buon lavoro a Marzio. Allo stesso tempo vogliamo ringraziare iluscente Riccardo Bonechi per l’impegno profuso e il lavoro fatto insieme in questi anni”, dice Vincenzo Lucchetti, presidente della Fondazione Solidarietàdi Firenze. “comune die Fondazione– dice Lucchetti – è l’ai più: continueremo a lavorare per garantire assistenza e sostegno alle persone che sono ai margini della società ma che hanno diritto ad una vita degna e piena, come tutti”. “Mi congratulo di cuore con Marzioper la nomina adelladiocesana e gli faccio i miei migliori auguri di buon lavoro.