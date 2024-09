Morte Luca Giurato | dimenticato fino a ieri ora Rai e colleghi lo ricordano

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di giovedì 12 settembre 2024) Con la sua lunga carriera in Rai, Luaè stato un volto storico del servizio pubblico, diventato famoso per il suo ruolo in programmi come UnoMattina e Domenica In. Era conosciuto anche per la sua ironia e le celebri gaffe, che lo resero un personaggio unico e amato dal pubblico. Nonostante il suo contributo significativo, negli ultimi anni della sua vita sembrava essersi ritirato completamente dalle scene televisive, quasi, senza ricevere il riconoscimento che meritava. Assenza didalla tv: un silenzio ingiustificato?si era ritirato dalla tv o meglio dalla conduzione televisiva nel 2005, ma era rimasto disponibile per partecipazioni come opinionista o ospite in vari programmi.