Milano sospesa la licenza della discoteca The Beach | 5 aggressioni da giugno 2024 a oggi

(Di giovedì 12 settembre 2024) Il questore diBruno Megale ha decretato la sospensioneper laThedi via Corelli per 30 giorni. È da diversi mesi che il locale è oggetto di diversi interventi da partepolizia di Stato. A fine, gli agenti sono intervenuti per una donna molestata da un avventore, poi trasportata in ospedale. A inizio luglio, un intervento a seguito di un’aggressione ai danni di due agenti di polizia fuori servizio che, nel parcheggio del locale, erano stati aggrediti e derubati da due persone a cui avevano negato una sigaretta.