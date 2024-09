Marotta alla premiere di Inter due stelle sul cuore | Inzaghi il nostro regista

Leggi tutta la notizia su sportface

Serata di festa per l'Inter, per la prima di "Cuore nerazzurro, due stelle sul cuore", il film che celebra lo scudetto della passata stagione, che è valso la seconda stella al club nerazzurro. Sul palco del cinema Anteo, che ha ospitato l'evento, anche Giuseppe Marotta: "Celebriamo la cavalcata trionfale e la conquista dello scudetto in sinergia con il cinema, che ha il potere di consolidare le emozioni. Simone Inzaghi è il regista, i calciatori gli attori protagonisti. Non dimenticherò mai la serata del 22 aprile e quella marea di tifosi che ha invaso la città per la festa in Piazza Duomo. Da questa stagione i nostri giocatori giocheranno con due stelle sul petto, due stelle che riassumono il sudore e il sacrificio di 116 anni di storia".