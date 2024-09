L’Antitrust apre un’indagine sul mercato dei libri scolastici

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di giovedì 12 settembre 2024): qualcosa non torna.ha avviato un'indagine conoscitiva su unche vale circa un miliardo di euro e coinvolge 7 milioni di studenti e famiglie. Non solo l’aumento dei prezzi, ma da controllare c’è tutta la filiera: dalla modalità di adozione dei testi alle modifiche frequenti delle edizioni fino ai problemi di diritti sugli ebook. E sotto la lente di ingrandimento ci sono le dinamiche concorrenziali: troppa concentrazione nel settore. L’indagine dell’Autorità della concorrenza mette al centro del procedimento l’aumento incontrollato dei prezzi. L’Istat segna un incremento del 4,9% nell’ultimo mese, secondo Federconsumatori le famiglie spendono quasi 600 euro per comprare idi testo (+18%). La Rete Studenti del Lazio registra un’impennata del 23,4% negli ultimi quattro anni.