La famiglia ha deciso così Luca Giurato dove e quando il funerale

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 12 settembre 2024) La morte improvvisa diha scioccato tutto il mondo della televisione. Il conduttore si è spento nella giornata dell’11 settembre a causa di un infarto fulminante, mentre era insieme a sua moglie a Santa Marinella per godersi gli ultimi giorni estivi, come ha confermato la sua consorte. Nelle ultime ore è intanto stata presa una decisione sui suoi funerali. Dopo la morte di, sono stati tanti i colleghi che hanno voluto ricordarlo. E non sono mancate le lacrime, infatti Mara Venier e Antonella Clerici hanno fatto fatica a parlare di lui senza emozionarsi.come anche Eleonora Daniele. E sicuramente ai funerali parteciperanno tantissime persone, che hanno apprezzato il conduttore sia a livello professionale che umano. Leggi anche:: l’ultima apparizione in tv nel 2010, poi l’oblio.