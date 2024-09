Il sindaco di Genova Bucci | Ho un cancro ma mi candido Se mi restano 3 anni li spendo così

Leggi tutta la notizia su news.robadadonne

(Di giovedì 12 settembre 2024) Mentre i leader della coalizione Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, Matteo Salvini della Lega, Antonio Tajani di Forza Italia e Maurizio Lupi, leader di Noi Moderati, annunciavano la sua candidatura a governatore della Liguria per il centrodestra alle elezioni che si svolgeranno i prossimi 27 e 28 ottobre, Marco, attualedi, annunciava invece al Corriere della Sera di avere unmetastatico alle ghiandole linfatiche del collo. Una situazione di salute tutt’altro che piacevole, che non ha però tolto ail desiderio di concorrere al posto da governatore della Regione, sfidando Andrea Orlando per raccogliere l’eredità di GiovToti, al centro dell’inchiesta per corruzione. “Ho appena finito le mie trenta sedute di radioterapia – ha raccontato al Corriere – Ho appena cominciato con l’immunoterapia.