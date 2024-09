Il last minute penalizza la prevenzione

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 12 settembre 2024) Sono stati 324 i casi confermati di Dengue in Italia, dall’1 gennaio al 5 agosto: tutti associati a viaggia all’estero, come spiega l’Istituto superiore di sanità nel suo ultimo aggiornamento. Il caso di Brescia è, dunque, il primo autoctono per quest’anno, in Lombardia e nel resto d’Italia. L’attenzione resta alta, per capire se ci siano altre positività, come era accaduto lo scorso anno in provincia di Lodi, dove si era registrato un focolaio proprio di Dengue. A Castiglione d’Adda, in particolare, ad agosto 2023 erano stati accertati otto contagi, tutti autoctoni, ossia persone che si sono ammalati in Italia e non durante un viaggio all’estero.