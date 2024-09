Il duello un' occasione persa | il tre contro uno non funziona

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di giovedì 12 settembre 2024) È stata un'. Anche il pubblico più distratto non può non essere rimasto perplesso dalla evidente parzialità dei moderatori. Entrambi i due candidati alla Casa Bianca hanno detto molte falsità. Ma se l'ex presidente Donald Trump è stato ripetutamente smentito dai moderatori, quanto detto dalla vice presidente Kamala Harris non è mai stato messo in discussione, anche quando era palesemente falso. Tale compito è stato lasciato allo stesso ex presidente. Trump ha fatto del suo meglio date le circostanze, ma era davvero come se fossero in tre a colpire un solo avversario. Trump ha fatto del suo meglio a fronte di domande che in grande maggioranza sono state del tipo «Mr. Trump, ha rimpianti sulle terribili cose da lei fatte?» oppure «Mrs. Harris, ci spieghi, quanto è cattivo Trump?».