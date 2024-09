Il cinema che fa sognare L’Onirica film festival

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 12 settembre 2024) Ilgrande protagonista della prima edizione di ‘Onirica’, in programma domani dalle 2o alle 23 alGaribaldi di via Verdi. L’ingresso è gratuito e i partecipanti avranno l’opportunità di incontrare i registi deicandidati, una decina di cortometraggi sul tema del sogno. Si tratta di produzioni di videomaker locali diindipendente. "invita ad esplorare il tema affascinante del mondo onirico - spiega l’organizzatore Alessio Bonini -. Come suggerito dalle parole di August Strindberg, ilcelebra la creatività senza limiti. Questo lo spirito visionario che sarà al centro della serata, dove una giuria di esperti premierà iche meglio hanno saputo incarnare il tema del sogno, esplorando i confini dell’inconscio e delle realtà alternative.