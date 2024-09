I-Days Milano 2025 | la prima headliner annunciata è Dua Lipa

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo il successo dell’edizione 2024, che ha registrato oltre 430 mila biglietti venduti, e i 320 mila dell’edizione precedente, gli I-si preparano a tornare nelcon un’esplosiva: Dua. La pop star britannica, pluripremiata e con miliardi di stream alle spalle, sarà la protagonista il 7 giugnosul palco dell’Ippodromo Snai La Maura. In scena, il meglio della sua carriera, inclusi i brani del suo ultimo album ‘Radical Optimism’, tra cui i successi Illusion e Houdini, brano che ha fatto vincere all’artista il premio per la migliore coreografia agli MTV VMAs 2024. Foto da Ufficio Stampa I biglietti per il concerto sono disponibili: in prevendita My Live Nation dalle ore 10.00 di giovedì 19 settembre in vendita generale dalle ore 10.00 di venerdì 20 settembre su Ticketmaster, Ticketone e Vivaticket.