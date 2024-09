Frana sulla strada provocata dalla pioggia | 20 persone evacuate

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 12 settembre 2024) Una grossacausataè cadutastatale la scorsa notte a Gragnano, vicino Napoli. Si è reso così necessario l’intervento dei carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castellammare di Stabia e dei colleghi della stazione di Sant’Antonio Abate.Leggi anche: Crolla un ponte sotto la furia del tifone Yogi: decine di dispersi, le terribili immagini La conta dei danni Secondo quanto si apprende, acqua e detriti provenienti dal monte Pendolo hanno invaso via Piana, via Sanzano, via Castellammare e laStatale per Agerola. Al momento per fortuna non si registrano vittime, feriti o danni gravi. Le strade sono state temporaneamente chiuse, mentre vigili del fuoco e protezione civile stanno compiendo tutti gli sforzi possibili per ripristinare la viabilità e verificare se ci siano ulteriori situazioni di pericolo.