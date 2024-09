Fano assediata dalla Dengue | Disinfettiamo tutta la città Virus anche al Salesi di Ancona

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 12 settembre 2024), 13 settembre 2024 – Un caso diconfermato nel quartiere di Centinarola difa scattare la disinfestazionealdi, dove è ricoverata la paziente infetta, in quanto gestante. Ci sono poi già altri 7 probabili casi di, tra il Vallato e viale Buozzi, il tratto di statale che abbraccia le mura augustee del centro storico. E così, come da prassi, l’Azienda Sanitaria Territoriale di– sulla base del Piano nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle Arbovirosi – ha informato il sindaco didella necessità di effettuare una disinfestazione adulticida nella zona intorno all’ospedale in cui è ricoverata la fanese.