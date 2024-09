F1 Fernando Alonso | L’impatto di Newey? Nel 2026 L’Aston Martin è la scuderia del futuro

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 12 settembre 2024) Dopo una telenovela durata mesi, questa settimana è arrivata finalmente l’ufficialità dell’approdo del Re degli ingegneri, Adrian, nellaAston. Una new entry che non può che rendere felice, veterano motivato ad usufruire del contributo del Maestro di Stratford-upon-Avon in vista delle prossime stagioni. Come facilmente intuibile la notizia è stata l’argomento principale del media day di presentazione dedicato al GP dell’Azerbaijan, appuntamento numero diciassette del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota, seppur entusiasta, ha tuttavia invitato alla pazienza. Visti i tempi, infatti, secondo lo spagnolo è praticamente impensabile chepossa intervenire sulla monoposto del 2025. L’annata sportiva da guardare è quindi quella del. “Non sono per niente sicuro che possa avere un impatto significativo già dal 2025.